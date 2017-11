Activision vuole far causa ad una società che si occupa della rimozione di feci

Negli Stati Uniti d'America c'è una piccola azienda a conduzione familiare chiamatache si occupa della rimozione delle feci dei cani.

A quanto pare, Activision non gradisce particolarmente il suo nome, fin troppo simile a quello del suo franchise di maggior successo, Call of Duty, e sembra intenzionata a far causa alla società entro la fine di quest'anno. Nello slang americano, infatti, DooDee, vuol dire proprio feci, un'associazione che il publisher vuole assolutamente evitare.

Difficile prevedere al momento come evolverà la faccenda, e se Activision deciderà di andare a fondo o meno. Il tutto ha comunque un che di ironico: la piccola compagnia a conduzione familiare, in fondo, sta utilizzando parole di uso comune, e a dirla tutta ben pochi erano a conoscenza della sua esistenza negli Stati Uniti prima d'ora, ancor meno nel resto del mondo.

Vi ricordiamo che l'ultimo capitolo della serie, Call of Duty: WWII, è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il titolo di Sledgehammer Games ambientato nella Seconda Guerra Mondiale ha ottenuto un ottimo riscontro di pubblico, al punto da vendere il 64% di copie in più rispetto a Call of Duty: Infinite Warfare uscito l'anno scorso.