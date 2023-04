Activision x Microsoft, acquisizione al capolinea? Everyeye Late Show stasera su Twitch!

La conferma ufficiale del parere negativo della CMA sull'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft ha gettato una lunga ombra sull'ingresso del publisher nella famiglia del colosso di Redmond.

L'annuncio non ha solamente generato incertezza sulla sorte dell'operazione finanziaria avviata ormai oltre un anno fa, ma ha anche causato un crollo del 10% del valore di Activision Blizzard in borsa. Al momento, non è chiaro come si evolverà la vicenda, ma le reazioni alla decisione presa dall'ente antitrust britannico sono state molte dure.

Da parte sua, il CEO di Activision ha replicato al CMA, così come fatto anche dai vertici di Microsoft. Tra ipotesi di ricorso e di prosecuzione del processo di acquisizione, il panorama è piuttosto confuso. Per fare chiarezza in merito e provare a delineare gli scenari che più probabilmente potrebbero prendere forma nel prossimo futuro, la redazione vi attendere per un nuovo appuntamento con l'Everyeye Late Show.



