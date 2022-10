Activision x Microsoft: l'antitrust USA non è felice di come stanno andando le cose

L'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft sta diventando sempre più complessa a causa degli antitrust di alcuni paesi. A tal proposito, gli Stati Uniti hanno espresso il proprio disappunto per come si sta gestendo la situazione in Inghilterra e non solo.

Sta facendo discutere il lungo articolo di Sean Heather sul portale ufficiale della United States Chamber of Commerce. Il vice presidente della camera di commercio degli Stati Uniti non sembra aver apprezzato gli atteggiamenti dell'antitrust inglese e ha quindi voluto esprimere il suo disappunto con un articolo che non cita mai in maniera esplicita Microsoft o Activision. Anziché fare i nomi delle aziende coinvolte nell'affare, il post si focalizza sui trascorsi della CMA (Competition and Markets Authority), citando in particolare il caso Facebook e Giphy. Heather evidenzia come anche in quel caso l'antitrust UK abbia indagato poco sulle parti coinvolte e abbia preso decisioni in maniera superficiale, facendo saltare l'acquisizione dell'azienda legata ai file GIF da parte di Meta. Insomma, l'obiettivo della camera di commercio USA è quello di evitare che errori del genere possano ripetersi, impedendo affari per motivi sbagliati.

Nel frattempo, la CMA vuole sapere il parere degli utenti sull'affare Microsoft x Activision.