Activision x Microsoft: Bobby Kotick sul via libera della CMA, l'acquisizione si farà

Poco dopo l'arrivo del sì della CMA per l'acquisizione di Activision Blizzard King, il CEO della compagnia, Bobby Kotick, ha inviato una email ai dipendenti dell'azienda per metterli al corrente della notizia e confermare che l'acquisizione con Microsoft si farà e andrà in porto nei tempi previsti senza difficoltà.

"Questa mattina, la CMA, autorità antitrust della Gran Bretagna, ha approvato la transazione con Microsoft. Adesso disponiamo delle approvazioni degli organi internazionali per concludere la fusione, non vediamo l'ora di portare gioia al pubblico e connettere i giocatori di tutto il mondo. Siamo orgogliosi di voi e del vostro successo, raggiunto in quattro decenni di grande impegno e al tempo stesso siamo entusiasti per il prossimo capitolo della nostra storia insieme a Microsoft."

Proprio oggi, 13 ottobre, l'antitrust inglese ha pronunciato il via libera all'acquisizione dopo aver ricevuto rassicurazioni riguardo la vendita dei diritti per il Cloud Gaming dei giochi Activision Blizzard a Ubisoft per il territorio europeo.

La FTC americana vuole vederci chiaro sull'accordo con Ubisoft riguardo questo accordo, ma ormai si tratta puramente di una formalità e tutti i principali organi internazionali hanno dato l'ok per procedere con la fusione, che a questo punto verrà ufficializzata presumibilmente a strettissimo giro entro poche ore.