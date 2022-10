Activision x Microsoft: COD potrebbe restare su PlayStation sino al 2027, la scelta a Sony

Prosegue la disputa tra Sony e Microsoft di fronte al CMA, con l'autorità anti-trust britannica chiamata a formulare un parere sul processo di acquisizione di Activision Blizzard.

Al centro della scena resta la serie di Call of Duty, la cui rilevanza sul mercato videoludico è protagonista delle ultime riflessioni della Competition and Market Authority. Mentre la CMA evidenzia il possibile passaggio di utenti da PlayStation a Xbox legato a COD, il colosso di Redmond non fa attendere la propria replica. Indirizzando all'ente un corposo documento, Microsoft accusa quest'ultimo di sta prestando maggior attenzione a Sony che non ai consumatori. In aggiunta, l'azienda torna a porre l'accento sulla libertà di scelta offerta al proprio competitor.

Apprendiamo così che, "se Sony accettasse l'attuale offerta contrattuale di Microsoft", il colosso giapponese potrebbe contare su di un "accesso a Call of Duty sino ad almeno il 2027". Una finestra temporale che estenderebbe le attuali garanzie contrattuali già siglate da Activision Blizzard, che - stando a Microsoft - basterebbero comunque già da sole ad offrire a Sony il tempo necessario per "assicurarsi di disporre di un portfolio competitivo in grado di far fronte ad una eventuale strategia di esclusività" di Redmond.



La CMA, conclude Microsoft, al momento non sta prendendo in considerazione le possibili contromosse di Sony all'acquisizione. Un approccio valutato negativamente da Redmond, tanto più che l'autorità anti-trust ha invece formulato diverse ipotesi sulla possibile crescita "eccessiva" di Xbox Game Pass.