Activision x Microsoft, EA non è preoccupata: 'continueremo e essere competitivi'

Mentre i vertici di Microsoft ingaggiano uno scontro con il CMA britannico, l'esito della possibile acquisizione di Activision Blizzard resta ancora incerto.

Una situazione ancora in divenire, che tuttavia non sembra preoccupare eccessivamente i vertici di Electronic Arts. Interrogati in merito nel corso dell'ultima conferenza finanziaria, i dirigenti di EA si sono infatti detti fiduciosi sulla possibilità di mantenere un rapporto privilegiato con Microsoft.



Il CEO Andrew Wilson, in particolare, ha dichiarato nel corso dell'incontro quanto segue: "Penso che abbiamo un peso - in termini di IP, network e talenti - tale da poter continuare a influenzare e guidare il futuro dell'intrattenimento, oltre a competere nel mercato, a prescindere dal fatto che l'accordo tra Activision e Microsoft vada in porto o meno". "A prescindere da come andranno le cose, - ha poi concluso Wilson - continueremo a essere il principale publisher presente sulle piattaforme Microsoft".



Negli ultimi anni, il rapporto tra il colosso di Redmond e EA è effettivamente andato consolidandosi, grazie anche al progressivo ingresso dei titoli Electronic Arts nel servizio di abbonamento Microsoft. A riconferma di tale trend, proprio di recente è arrivato l'annuncio dell'aggiunta di FIFA 23 nel catalogo Xbox Game Pass.