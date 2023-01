Activision x Microsoft: la Federazione degli Sviluppatori UE dice sì all'accordo

Sullo sfondo delle dichiarazioni di Satya Nadella per la competizione favorita dal matrimonio tra Activision e Microsoft, i rappresentanti dell'European Games Developer Federation si dicono favorevoli all'accordo da circa 70 miliardi di dollari che dovrebbe portare Activision, Blizzard e King nella famiglia Xbox.

Il benestare dell'EGDF all'affare imbastito da Microsoft e Activision potrebbe essere una delle maggiori 'vittorie' ottenute fino ad oggi dalla casa di Redmond e dal publisher di Call of Duty in questa difficile fase di valutazioni delle autorità antitrust internazionali, soprattutto per quanto concerne la Commissione Europea e le valutazioni in corso nel Vecchio Continente.

La Federazione Europea degli Sviluppatori di Videogiochi (EGDF), infatti, riunisce 23 associazioni di categoria nazionali che rappresentano le case di sviluppo dei 22 Paesi dell'Unione Europea: attraverso i suoi membri, l'EGDF rappresenta quindi più di 2.500 software house che danno lavoro a oltre 40.000 persone.

Nel documento redatto dall'EGDF, i rappresentanti della federazione degli sviluppatori UE ritengono che la fusione tra Activision e Microsoft non avrà ricadute negative sull'industria dell'intrattenimento e sulla competitività delle altre aziende, come pure sulla concorrenza, sui consumatori e sugli addetti al settore. Nell'esporre il punto di vista dei propri associati, l'EGDF ritiene però che l'affare debba essere sottoposto a una rigorosa supervisione da parte delle autorità preposte, soprattutto in merito all'applicazione delle promesse fatte da Microsoft e Activision in tema di apertura delle rispettive piattaforme e alla pubblicazione multipiattaforma dei futuri videogiochi Activision.



L'EGDF si dice inoltre consapevole delle preoccupazioni di Sony per l'affare Activision x Microsoft, pur sottolineando come Sony sia la "chiara leader del mercato dei videogiochi nel segmento console con le piattaforme PlayStation, mentre Microsoft si trova nella posizione dello sfidante". La Federazione degli Sviluppatori Europei osserva inoltre come la fusione tra Activision e Microsoft dovrebbe consentire a queste ultime di alimentare la concorrenza con Apple nel settore del cloud gaming e dei servizi in abbonamento, soprattutto dopo la chiusura di Google Stadia.