Activision x Microsoft, sarà un leader del settore: 'e noi saremo l'altro', parla Take-Two

Mentre si attendono ulteriori aggiornamenti sul futuro delle serie Blizzard e sulle prossime creazioni dei team Activision, si continua a discutere della colossale acquisizione annunciata da Microsoft.

Tra coloro che si sono espressi in merito, troviamo anche Strauss Zelnick, CEO di Take-Two. Con la compagnia che ha di recente confermato di aver avviato lo sviluppo di GTA VI, il dirigente ha offerto un commento sulla vicenda nel corso di un incontro con gli investitori. "Partendo dal presupposto che l'acquisizione di Activision da parte di Microsoft vada a buon fine, - ha esordito Zelnick - significa che vi saranno due compagnie molto potenti leader nel settore dell'intrattenimento interattivo videoludico. E noi saremo una di loro".



Una conclusione che denota per Take Two una grande sicurezza nei propri mezzi e nelle proprie IP, anche a fronte del caos che ha coinvolto il lancio di GTA The Trilogy: The Definitive Edition. Con quest'ultimo che è stato descritto dalla compagnia come un caso isolato che non influenzerà GTA 6, il colosso del videogioco è certa di poter continuare a giocare un ruolo centrale nel settore per gli anni a venire.



Nel commentare ulteriormente l'acquisizione di Activision Blizzard, il CEO ha infine evidenziato che tale evoluzione porterà sicuramente dei vantaggi al publisher di COD, come un aumento di attrattività per i giovani talenti e un impianto marketing più strtutturato. Allo stesso tempo, ha però concluso, "ci saranno anche degli svantaggi", anche se su questi ultimi non si è espresso nel dettaglio.