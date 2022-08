Activision x Microsoft: il matrimonio farà la fortuna di Xbox Game Pass, secondo Pachter

Mentre in rete si continua a discutere del botta e risposta tra Microsoft e Sony sul futuro di Activision e Call of Duty, il noto analista Michael Pachter guarda al futuro per soffermarsi su quello che, a suo dire, sarà l'effetto più dirimente dell'acquisizione, ossia la crescita esponenziale di Xbox Game Pass.

L'esponente di Wedbush Securities ritiene che il matrimonio da 70 miliardi di dollari tra Microsoft e Activision si concretizzerà molto presto e, di conseguenza, occorra iniziare a ragionare sull'inevitabile terremoto videoludico determinato dall'ingresso del colosso del publishing americano nella famiglia degli Xbox Game Studios.

A detta di Pachter, infatti, l'accordo tra la casa di Redmond e i vertici di Activision Blizzard rafforzerà enormemente la visione delineata da Microsoft con il servizio in abbonamento di Xbox Game Pass: "La loro idea è quella di portare i videogiochi su ogni dispositivo che ha uno schermo. È un mercato globale da 3,5 milioni di abbonati potenziali, per questo ritengo che Xbox Game Pass possa crescere e passare presto da 25 a 100 milioni di abbonati".

Quanto al rischio di un monopolio paventato recentemente anche da Sony, specie in riferimento al futuro dell'iconica IP di Call of Duty, Pachter trae spunto dalle ultime fusioni che hanno interessato l'industria dell'intrattenimento per sottolineare come "non ha senso escludere un pubblico così vasto. Guardate cosa sta facendo Disney dopo aver acquisito la Fox, non ha mica smesso di lanciare i propri film al cinema e obbligato i propri fan ad abbonarsi a Disney+. Una cosa simile si sta verificando con la HBO e la ritengo una strategia molto intelligente. Se Microsoft seguirà questa strada, avrà dalla sua Activision che in questo genere di strategie è davvero molto brava e lo dimostra il fatto che gran parte delle loro entrate deriva da questo genere di accordi, perciò ritengo che per Microsoft tutto ciò sia un'enorme opportunità".