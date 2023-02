Activision x Microsoft, polemiche e disaccordi nell'FTC: si dimette un commissario

Ancora una volta ci troviamo a parlare del tentativo da parte di Microsoft di acquisire Activision Blizzard, visto che proprio nel corso della serata si è verificato un piccolo terremoto tra i membri dell'FTC.

Pubblicando una lettera sulle pagine del Wall Street Journal, Christine Wilson ha espresso il proprio disaccordo nei confronti dei suoi colleghi dell'FTC (Federal Trade Commission, ovvero l'antitrust americana) e ha rassegnato le sue dimissioni. La donna, commissario dell'FTC ed unico membro appartenente alla schiera dei repubblicani, ha criticato aspramente l'operato di Lisa Khan, responsabile dell'FTC dal giugno 2021: la Wilson sostiene che le decisioni della signora Khan siano state prese con l'obiettivo di raggiungere i suoi scopi e senza tener conto di quelli che sono i principi di enti come l'FTC.

Per chi non lo sapesse, non si tratta questo del primo caso simile per la FTC, visto che già ad ottobre 2022 abbiamo assistito all'abbandono della posizione di membro della commissione da parte di Noah Philips. Con due membri dimessi, quindi, ora restano solo tre i commissari dell'FTC che dovranno decidere delle sorti dell'affare e tutti appartengono ai democratici.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che Microsoft verrà ascoltata in un tribunale europeo la prossima settimana.