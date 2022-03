Activision x Microsoft: Raven è al lavoro sul remake di Hexen o Heretic?

Uno strano tweet pubblicato nel corso della serata da parte di Raven Software, uno dei numerosi team di Activision Blizzard che si occupa solitamente di Call of Duty, ha acceso le speranze dei fan che sperano nel ritorno di vecchie IP nel catalogo dell'azienda acquisita da Microsoft.

Tutto è iniziato pochi minuti fa, quando un utente Twitter molto noto tra i videogiocatori, Wario64, ha segnalato ai suoi follower del social network una particolare promozione su GOG: ci riferiamo al bundle intitolato "Heretic + Hexen Collection", pacchetto contenente tutti i giochi e le espansioni che fanno parte delle due storiche serie. Ad aver insospettito i giocatori non è il tweet di Wario64, ma una delle numerose risposte al post, visto che l'account ufficiale di Raven Software ha risposto al messaggio con l'emote formata da due enormi occhi.

È bastato questo semplice messaggio per riaccendere la speranza dei giocatori che ancora oggi vorrebbero dei remake dei titoli in prima persona che hanno avuto un grande successo negli anni '90. Dopotutto lo stesso Phil Spencer ha citato Hexen quando ha parlato delle IP di Activision che vorrebbe recuperare in futuro e non sarebbe una sorpresa che un progetto del genere venisse affidato ad uno dei principali team di Call of Duty.