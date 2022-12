Activision x Microsoft: The Elder Scrolls 6 arriverà su PS5 per favorire l'acquisizione?

L'interminabile processo attraverso il quale si deciderà se l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft si concluderà positivamente o meno è ancora una volta al centro di discussioni. A svelare nuovi dettagli è stato il noto analista Michael Pachter, il quale ha diffuso interessanti indiscrezioni sull'andamento delle trattative.

Stando ad una serie di messaggi condivisi da Pacther sul suo profilo Twitter personale, Microsoft avrebbe trovato un modo per agevolare la conclusione delle trattative a suo favore. Oltre alle già note proposte di mantenere Call of Duty su PlayStation nei prossimi anni, sembrerebbe che il colosso di Redmond voglia rassicurare l'azienda nipponica circa l'arrivo dei sequel legati a brand di successo come Fallout, Doom, The Elder Scrolls e tanti altri. In sostanza, Microsoft vuole fare in modo che la FTC sia più propensa a non intercedere per via dell'arrivo di prodotti di successo come The Elder Scrolls 6 anche su PlayStation 5. Ciò non avrà alcun impatto sul catalogo di Xbox Game Pass, poiché l'arrivo di tali prodotti sulla piattaforma rivale non impedirà a Microsoft di far approdare i suoi titoli first party nel catalogo del servizio.

Ovviamente si tratta solo di indiscrezioni, ma visto l'andamento dell'acquisizione non è da escludere che questa sia effettivamente la strategia di Microsoft per concludere l'accordo e aggiungere Activision agli Xbox Game Studios.

Nel frattempo, Bloomberg sostiene che Microsoft sia pronta ad una battaglia legale contro la FTC nel caso in cui dovessero esserci intoppi di qualche tipo nell'affare Microsoft x Activision. In ogni caso vi sono anche pareri positivi da parte di alcuni analisti, i quali ritengono che l'acquisizione di Activision Blizzard andrà in porto entro sei mesi.