Activision x Microsoft: UE approverà oggi l'acquisizione per Bloomberg

Anche Bloomberg sostiene quanto essenzialmente trapelato da Reuters nei giorni scorsi: l'Unione Europea dovrebbe a breve approvare l'acquisizione tra Activision Blizzard e Microsoft, già nel corso della giornata di oggi dovremmo saperne di più.

Come sappiamo il CMA inglse ha detto no all'affare Activision-Microsoft ma l'UE avrebbe invece deciso di approvare l'acquisizione del publisher da parte di Microsoft per la cifra di 69 miliardi di dollari.

L'antitrust europeo non vede dunque alcuna manovra pericolosa in questa fusione tra le due aziende e probabilmente si esprimerà in maniera positiva, secondo le fonti di Bloomberg. Un primo annuncio ufficioso dovrebbe arrivare oggi 15 maggio anche se il verdetto definitivo dovrebbe arrivare il 22 maggio.

L'acquisizione di Activision da parte di Microsoft è stata approvata in Giappone e altri paesi ma risulta bloccata nel Regno Unito dopo il no dell'antitrust inglese e sospesa negli Stati Uniti in attesa che la Federal Trade Commission si pronunci, probabilmente al termine della causa intentata da FTC per impedire l'acquisizione di Activision.

Al momento in ogni caso il futuro è ancora tutto da scrivere, la vicenda sembra ben lontana dal poter giungere al termine in breve tempo e non è escluso che la conclusione dell'affare possa slittare ai primi mesi del 2024, con un ritardo di almeno sei mesi sulla tabella di marcia.