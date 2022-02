Activision: Microsoft conferma, Call of Duty e 'le IP popolari' saranno multipiattaforma

Dalle colonne del blog ufficiale di Microsoft, il presidente Brad Smith ribadisce l'intenzione della casa di Redmond di non trasformare in esclusive Xbox le serie più iconiche di Activision Blizzard, a cominciare ovviamente da Call of Duty.

L'alto esponente del colosso tecnologico americano spiega che gli accordi di marketing tra Activision e Sony per Call of Duty verranno rispettati, ma dichiara anche di voler garantire un futuro multipiattaforma per questa iconica serie sparatutto anche dopo la conclusione degli accordi stipulati prima dell'acquisizione di Activision da parte di Microsoft per 70 miliardi di dollari.

Il presidente dell'azienda di Redmond evita inutili giri di parole e spiega che "per essere chiari, Microsoft continuerà a rendere disponibili Call of Duty e altri popolari titoli Activision Blizzard su piattaforme PlayStation per tutta la durata di qualsiasi accordo esistente con Activision. E ci siamo impegnati con Sony per renderli disponibili su PlayStation anche in futuro oltre l'accordo esistente, in modo che i fan di Sony possano continuare a divertirsi coi giochi che amano. Siamo anche interessati a compiere passi simili per supportare le piattaforme di successo di Nintendo".

Per Smith, la visione multipiattaforma di Microsoft rientra appieno nella filosofia del team Xbox più volte esplicitata da Phil Spencer: il presidente della casa di Redmond è categorico nel precisare che "crediamo che questa sia la cosa giusta da fare per l'intera industria, per i videogiocatori e per il nostro business".