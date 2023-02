Activision, Xbox e il CMA: il publisher di COD crede ancora nel buon esito dell'affare

A dispetto delle preoccupazioni del CMA per il matrimonio con Microsoft, la dirigente Activision Lulu Cheng Meservey crede ancora nel buon esito dell'affare da circa 70 miliardi di dollari imbastito lo scorso anno con la casa di Redmond per garantire l'ingresso di Activision, Blizzard e King nella famiglia Xbox.

Nel riallacciarsi all'ultima indagine condotta dall'antitrust britannico prima della decisione finale sull'affare Activision-Microsoft che dovrebbe arrivare a fine aprile (salvo ulteriori ritardi), la Executive Vice President of Corporate Affairs del publisher e sviluppatore americano si è detta fiduciosa per l'esito dell'affare.

La dirigente Activision ha sottolineato come "oggi il CMA ha pubblicato i risultati provvisori sul nostro accordo con Microsoft. Ma sono esattamente quello, ossia dei risultati provvisori. Ciò significa che il CMA ha messo per iscritto ogni preoccupazione e che ora spetta a noi e ad Activision il compito e la possibilità di rispondere".

Meservey entra poi nel merito dei rilievi avanzati dal CMA britannico per spiegare come "questo accordo sarà molto utile nel Regno Unito. Promuoverà grandi affari, aiuterà la competitività, favorirà l'innovazione e contribuirà alla crescita dell'economia in un modo produttivo e sostenibile. Per questo, non vediamo davvero l'ora di rispondere alle preoccupazioni del CMA e siamo fiduciosi del fatto che questo accordo sia positivo per i giocatori e la concorrenza nel settore".

Nei giorni scorsi, la dirigente Activision alimentò un'accesa discussione sui social per aver punzecchiato l'FTC definendo Sony il 'The First of Us' del gaming, in virtù del successo della serie TV di The Last of Us, del "patrimonio di IP senza rivali" del team PlayStation e, a suo dire, dell'assenza di rischi per la concorrenza derivanti dal passaggio di Call of Duty e delle IP Activision Blizzard nella famiglia Xbox.