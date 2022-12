Activision e Xbox: un'azienda del settore dà ragione a Microsoft e cita COD su Game Pass

In attesa di scoprire cosa dirà Microsoft all'antitrust UK per l'affare con Activision, l'ente britannico deputato alla regolamentazione dei mercati ha reso note le dichiarazioni condivise dai rappresentanti di non meglio precisato colosso del settore favorevole al matrimonio tra Activision e la casa di Redmond.

L'ultima infornata di documenti pubblicati dai curatori del sito del Competition and Markets Authority (meglio conosciuto come CMA) contiene infatti un fascicolo che riporta per intero le dichiarazioni rese da un'azienda terza dell'industria videoludica definita dall'antitrust inglese come "Market Participant".

I legali e i portavoce del colosso del settore il cui nome non viene riportato dal CMA britannico hanno esposto la propria tesi e spiegato all'ente governativo del Regno Unito che, dal loro punto di vista, non dovrebbe esserci alcun danno alla concorrenza o tantomeno dei rischi di monopolio derivanti, appunto, dall'approdo di Activision, Blizzard e King nella famiglia degli Xbox Game Studios.

I rappresentanti del non meglio precisato Market Participant interpellato dal CMA citano a titolo d'esempio la serie di Call of Duty, sostenendo che la mancata acquisizione di Activision da parte di Microsoft priverebbe gli utenti dell'opportunità di risparmio rappresentata dal futuro ingresso di Call of Duty su Xbox Game Pass.

Per i portavoce di questa azienda terza, infatti, "i consumatori sarebbero costretti ad accedere ai giochi di Call of Duty solo acquistandoli a titolo definitivo. Se l'acquisizione dovesse andare in porto, ai giocatori verrebbe garantita questa opzione ma avrebbero comunque l'opportunità di accedere a Call of Duty tramite Game Pass (alla scadenza dei contratti di Sony che ne limitano l'ingresso) o attraverso il cloud gaming, ciascuno al costo di un abbonamento economico. Come visto in altri settori come la televisione, i modelli in abbonamento sono a favore dei consumatori perché riducono il costo d'accesso ai contenuti e garantiscono l'accesso a un ventaglio più ampio di prodotti e servizi. Anche il costo inferiore per accedere a titoli popolari è un vantaggio intrinseco per i consumatori".