Activision-Xbox: conflitto d'interessi per il giudice? Suo figlio lavora per Microsoft

Mentre si attende il responso del procedimento d'ingiunzione per la causa tra Microsoft e FTC per l'acquisizione di Activision, in rete monta la protesta per il possibile conflitto d'interessi del giudice evidenziato dall'associazione Revolving Door Project.

Il 'gruppo di controllo' affermao infatti che ci sia un conflitto d'interessi per Jacqueline Scott Corley, il giudice distrettuale degli Stati Uniti incaricato di dirimere questa spinosa causa che promette (o minaccia) di stravolgere gli attuali assetti dell'industria videoludica.

Come evidenziato dalla stessa giudice Corley nel corso di un'udienza tenutasi la scorsa settimana, suo figlio lavora in Microsoft, seppure in una divisione che non ha nulla a che fare con il team Xbox e, più in generale, con le attività svolte dal colosso tecnologico di Redmond in ambito videoludico. Nonostante le precisazioni del giudice, i membri di Revolving Door Project ritengono che ci sia comunque un conflitto di interessi.

"Questo presunto conflitto di interessi rischia di influenzare l'obiettività di un giudice e potrebbe persino intaccare il buon nome e la fiducia del pubblico nei confronti delle autorità e della legge", è l'avvertimento lanciato dai membri del Revolving Door Project prima di sottolineare che "il pubblico potrebbe giustamente preoccuparsi del fatto che un giudice sia impropriamente prevenuto, specie se suo figlio è impiegato da una società il cui caso è valutato dal medesimo giudice. È logico dedurre che un genitore voglia sostenere il benessere del datore di lavoro di suo figlio, al fine di garantirne la stabilità finanziaria e il prestigio professionale".

Il gruppo Revolving Door ritiene che il giudice debba essere immediatamente ricusato, con il conseguente 'congelamento' temporaneo del giudizio in procinto di essere emesso e l'assegnazione della causa a un altro togato che non abbia alcun legame, diretto o indiretto, con le parti interessate da questa battaglia legale. Qualora ve lo foste perso, qui trovate un nostro approfondimento su Activision-Microsoft e 10 anni di Call of Duty su Nintendo.