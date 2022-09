Activision e Xbox: 'Lasciateci competere con Sony', esorta Satya Nadella di Microsoft

Sullo sfondo del botta e risposta tra Sony e Microsoft per il futuro di Activision e di IP come quella di Call of Duty, il CEO della casa di Redmond Satya Nadella ha esortato gli enti antitrust a non ostacolare questo affare miliardario per fare in modo che il team Xbox possa competere con Sony.

Nel corso di un'intervista concessa ai microfoni di Bloomberg, l'amministratore delegato di Microsoft Corp. ha esordito nel suo discorso citando il rinvio deciso dalle commissioni antitrust britanniche ed europee per sottolineare come "ovviamente qualsiasi acquisizione di queste proporzioni deve essere esaminata scrupolosamente. Ma siamo molto, molto fiduciosi del fatto che ne usciremo con una vittoria".

Nadella ha poi sottolineato come la sua fiducia derivi dal fatto che Microsoft, attualmente, è la quarta o quinta forza nell'industria dei videogiochi, e che l'azienda principale, Sony, ha effettuato diverse acquisizioni di recente (come quella che ha portato all'ingresso di Bungie nella famiglia dei PlayStation Studios).

Alla luce dei differenti rapporti di forza tra il team Xbox e la divisione PlayStation di Sony, il CEO di Microsoft ritiene che l'acquisizione di Activision, Blizzard e King possa giovare all'intero settore in funzione della maggiore competitività che dovrebbe venirsi a creare tra i big del settore una volta finalizzato questo affare: "Se è una questione di concorrenza, beh, allora lasciateci fare concorrenza".

E voi, cosa ne pensate delle ultime dichiarazioni di Satya Nadella? Ritenete che l'ingresso di Activision, Blizzard e King negli Xbox Game Studios possa essere uno stimolo alla concorrenza e alla competitività o, al contrario, pensate che vada nella direzione opposta come sostenuto da Sony in ragione del (per ora ipotetico) monopolio futuro di Microsoft su IP come Call of Duty? Fatecelo sapere con un commento.