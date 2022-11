Activision-Xbox, è polemica per la 'mia Playstation' del membro UE:la Commissione risponde

Il riferimento alla 'mia PlayStation' utilizzato dal membro della Commissione Europa Ricardo Cardoso nel riferire la volontà dell'UE di assicurare un futuro a Call of Duty su console Sony ha scatenato un polverone mediatico, tanto da indurre le istituzioni europee a intervenire in difesa del proprio operato.

In qualità di Deputy Head of Unit Interinstitutional & Outreach Views, Cardoso ha infatti alimentato un aspro dibattito sui social riferendo che "la Commissione sta lavorando per garantire che sarai ancora in grado di giocare a Call of Duty su altre console (inclusa la mia Playstation)".

Dalle colonne di Tweaktown, la Commissione Europea interviene con un comunicato stampa in cui afferma che "il Sig. Cardoso opera nella Direzione Generale per gli affari europei del Mercato Interno, non lavora presso la Direzione Generale della Concorrenza. Il Sig. Cardoso, di conseguenza, non è coinvolto nelle valutazioni che stanno avvenendo per questa transazione (l'affare Activision-Microsoft, ndr). Inoltre, come indicato chiaramente nel suo profilo Twitter, il Sig. Cardoso utilizza quel profilo per scrivere sui social a titolo puramente personale".

Alle dichiarazioni della Commissione Europea fa seguito il messaggio condiviso su Twitter dallo stesso Cardoso: "Voglio chiarire che non sono coinvolto nelle valutazioni per questa acquisizione e che non lavoro nemmeno nel dipartimento che si occupa di questo genere di fusioni. Come risulta dal mio profilo, i commenti che pubblico sui social sono a titolo personale e non rappresentano una posizione della Commissione, la cui decisione su questo accordo verrà presa sulla base dei fatti e della legge".