Activision e Xbox, nuovo report: la UE smentisce l'FTC sulle esclusive Zenimax e Bethesda

Tra le criticità segnalate dall'FTC nella causa a Microsoft per bloccare l'affare con Activision c'è il passaggio in cui la Federal Trade Commission americana descrive le esclusive Xbox sui giochi Zenimax e Bethesda come 'soppressione di contenuti per danneggiare la concorrenza'.

Consci delle possibili 'crepe' nella tesi addotta dall'FTC su questo specifico punto delle loro argomentazioni per contrastare il matrimonio tra Microsoft e il publisher di Call of Duty, gli analisti di MLex hanno deciso di contattare la Commissione UE per ricevere un chiarimento: stando alle anticipazioni della community di ResetEra, l'ente del Vecchio Continente avrebbe risposto con una smentita alle ricostruzioni dell'FTC.

In un passaggio della mail trapelata online, l'UE avrebbe infatti ricordato che "la Commissione ha autorizzato incondizionatamente la transazione Microsoft/ZeniMax in quanto ha concluso che questo accordo non avrebbe comportato dei problemi di concorrenza. L'autorizzazione della Commissione non si è basata su alcuna dichiarazione resa da Microsoft sulla futura strategia legata alla distribuzione in esclusiva o in multipiattaforma dei giochi di ZeniMax. Anche nel caso in cui Microsoft dovesse limitare l'accesso dei titoli ZeniMax, questo non avrebbe un impatto significativo sulla concorrenza poiché non verrebbe negato alcun 'asset essenziale' alle altre piattaforme, e la concorrenza avrebbe comunque a propria disposizione un'ampia rosa di contenuti attraenti".

Se l'anticipazione della mail a MLex dei portavoce dell'ente di vigilanza dell'Unione Europa dovesse essere confermata, è logico supporre che le dichiarazioni della Commissione UE possano essere utilizzate da Microsoft per difendersi dalle accuse mossegli dall'FTC nella causa intentata per bloccare l'affare da quasi 70 miliardi di dollari imbastito con Activision, attualmente al vaglio delle autorità antitrust internazionali.