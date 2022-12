Activision e i rumor sulla causa di FTC: Microsoft pronta a dare battaglia, per Bloomberg

Sullo sfondo delle dichiarazioni condivise dai rappresentanti di Activision sulla disputa legale per difendere l'affare con Microsoft, la redazione di Bloomberg pubblica un report che descrive la casa di Redmond altrettanto 'battagliera' nei confronti degli enti che dovessero bocciare questa fusione.

I giornalisti del portale che annovera tra le sue fila anche il noto giornalista Jason Schreier sostengono infatti che i vertici del colosso tecnologico statunitense sarebbero seriamente intenzionati a ricorrere alle vie legali qualora dovesse verificarsi la rumoreggiata causa della FTC contro Microsoft e Activision.

Il 23 novembre scorso, infatti, una fonte anonima riferì al New York Times che la Federal Trade Commission avrebbe intentato una causa per bloccare l'accordo da 69 miliardi di dollari stipulato da Microsoft e Activision per accogliere negli Xbox Game Studios tutte le sussidiarie (e relative IP come Call of Duty) di Activision, Blizzard e King.

A detta della 'gola profonda' interpellata da Bloomberg, l'FTC americana non avrebbe ancora avviato alcuna discussione con Microsoft per velocizzare il percorso che dovrebbe condurre all'acquisizione di Activision, da qui i timori espressi dalla fonte anonima con il conseguente rischio della battaglia legale tra la casa di Redmond e i commissari dell'ente federale statunitense.

Ben diversa è invece la situazione nel Vecchio Continente: dopo mesi di 'tensione' con gli enti antitrust, stando agli ultimi report la situazione sembra essersi sbloccata e volgere in favore dell'azienda di Redmond grazie alle concessioni di Microsoft alla UE con 10 anni di Call of Duty su PlayStation.