Activision-Xbox, il sindacato CWA benedice l'affare: 'È un nuovo giorno per i lavoratori'

Tra i tanti attori dell'industria videoludica e gli addetti al settore che stanno commentando la storica notizia del matrimonio tra Microsoft e Activision troviamo i rappresentanti del CWA: il più grande sindacato dei lavoratori che operano nei media USA accoglie con favore l'ingresso di Activision nella famiglia Xbox.

Con una nota a firma di Claude Cummings, il presidente del Communication Workes of America evidenzia i benefici offerti da questa acquisizione e le opportunità garantite dall'approdo di Activision, Blizzard e King nella famiglia di first party Xbox.

"Oggi è un nuovo giorno per i dipendenti Activision", esordisce nel suo discorso il massimo esponente del sindacato statunitense prima di sottolineare come "più di due anni fa, i lavoratori di Activision Blizzard hanno catturato l'attenzione del Paese attraverso scioperi e proteste contro la discriminazione, le molestie, la disparità salariale e altri problemi che stavano affrontando. I loro sforzi per formare sindacati si sono scontrati con ritorsioni illegali e tentativi di ritardare e bloccare le elezioni sindacali. Ora questi lavoratori sono liberi di aderire al nostro sindacato attraverso un processo equo, senza interferenze da parte del management. L'approccio adottato da Microsoft dovrebbe essere preso a esempio e diventare la norma nell'intera industria dei videogiochi".

Il sindacato CWA ritiene infatti che i termini sottoscritti da Microsoft e Activision consentiranno ai lavoratori del publisher americano di aderire liberamente a un sindacato, ottenere la massima autonomia decisionale nelle comunicazioni con i rappresentanti sindacali di altre aziende, avere accesso diretto a tutte le procedure semplificate per 'sindacalizzarsi' e ricevere una risposta tempestiva da Microsoft nel caso in cui dovesse sorgere un disaccordo tra la casa di Redmond e la CWA (o altre sigle sindacali) attraverso il ricorso a un processo arbitrale accelerato.

