Activision-Xbox: 'Sony sta ancora cercando di bloccare l'acquisizione', secondo Microsoft

Prosegue il contenzioso tra Microsoft e l'FTC per l'acquisizione di Activision: in un documento depositato all'ente antitrust statunitense, i legali della casa di Redmond ritengono che Sony stia ancora conducendo una campagna per bloccare l'ingresso del gruppo Activision, Blizzard e King nella famiglia Xbox.

In un passaggio della documentazione presentata da Microsoft alla commissione incaricata di dirimere questa disputa, gli avvocati del colosso tecnologico di Redmond ritengono che Sony, e in particolar modo la sua divisione Interactive Entertainment, stia ancora tentando di bloccare l'accordo da circa 70 miliardi di dollari che ha già portato all'ingresso di Activision nell'orbita di Microsoft Gaming.

Nel documento si legge infatti che "SIE ha firmato un accordo di licenza di 10 anni con Microsoft per Call of Duty, un accordo che oltretutto garantisce a SIE dei termini migliori rispetto a quelli che aveva con Activision. Si potrebbe pensare che ciò avrebbe segnato la fine della campagna di SIE contro l'accordo Activision-Microsoft, ma così non è stato".

Sempre a detta dei legali di Microsoft, Sony avrebbe presentato all'FTC una documentazione imparziale: per questo, gli avvocati della casa di Redmond avrebbero chiesto alla corte di verificare le affermazioni di Sony Interactive Entertainment e di "cercare di fare luce sulla produzione ristretta e mirata dei documenti presentati da SIE in merito all'accordo Microsoft-Activision, senza alcun chiarimento sulle affermazioni espresse e senza risposte dirette nel merito dei rilievi sollevati".

Intanto, il boss di Microsoft Gaming Phil Spencer preferisce guardare al futuro e discutere della rinascita delle IP Activision dopo l'ingresso in Microsoft, con riferimenti sul possibile ritorno di vecchie serie Xbox come Banjo-Kazooie.