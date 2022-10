Activision e Xbox:dopo l'acquisizione 'Sony e Nintendo rimarranno i leader', per Microsoft

C'è un particolare passaggio della recente visione delineata da Microsoft sui benefici dell'acquisizione di Activision che sta scatenando un acceso dibattito sui social e sui forum videoludici più frequentati, ed è quello in cui la casa di Redmond descrive i futuri 'rapporti di forza' tra Xbox, PlayStation e Nintendo.

La nuova sezione aperta da Microsoft sul proprio sito ufficiale descrive con dovizia di particolari la strategia del colosso tecnologico americano e i riflessi sull'intera industria dell'intrattenimento digitale derivanti dal futuro ingresso (antitrust permettendo) di Activision, Blizzard e King nella famiglia degli Xbox Game Studios.

Tra i passaggi più 'attenzionati' dalla community c'è una frase riportata dall'infografica che delinea quelli che, per Microsoft, saranno i benefici del matrimonio tra Xbox e Activision. Gli esponenti della casa di Redmond ritengono infatti che con l'acquisizione del colosso del publishing statunitense consentirà ai videogiocatori di godere dei benefici offerti da una "maggiore concorrenza nel settore tradizionale del gaming, un settore in cui Sony e Nintendo rimarranno i maggiori attori".

Per Microsoft, quindi, l'ingresso di Activision, Blizzard e King nella famiglia Xbox non modificherà gli attuali rapporti di forza nel settore dei videogiochi "tradizionali" per PC e console, almeno non nell'immediato. La stessa Microsoft crede perciò che Sony e Nintendo continueranno ad essere i leader del settore: non serve essere degli esperti analisti di settore per guardare a questa frase come ad un messaggio rivolto, seppur indirettamente, alle autorità antitrust chiamate ad autorizzare l'affare Microsoft-Activision da 70 miliardi di dollari. E voi, cosa ne pensate al riguardo? Fatecelo sapere con un commento.