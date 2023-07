Microsoft vs FTC: la casa di Redmond vince la causa, il verdetto definitivo

È finalmente arrivato il verdetto sulla causa dell'FTC contro Microsoft per l'acquisizione di Activision. Il giudice incaricato di dirimere la spinosa battaglia legale tra la Federal Trade Commission e la casa di Redmond ha dato ragione a Microsoft!

Il giudice Jacqueline Scott Corley della corte distrettuale di San Francisco ha quindi respinto le richieste avanzate dall'autorità di regolamentazione degli Stati Uniti per bloccare l'affare da circa 70 miliardi di dollari tra Microsoft e il publisher di Call of Duty (come pure di Diablo, Candy Crush, Crash Bandicoot, Spyro, Overwatch e tantissime altre IP).

In ragione di questa importante decisione presa dal giudice Corley, il colosso tecnologico di Redmond può avviare l'iter che, con ogni probabilità, lo porterà a convolare a nozze con Activision, Blizzard e King entro le tempistiche indicate dalla deadline indicata lo scorso anno, ovvero il 18 luglio del 2023.

Cosa ne pensate di questo verdetto che spiana la strada al 'matrimonio videoludico del secolo' e il conseguente ingresso di Activision Blizzard nella famiglia Xbox (e quindi con l'arrivo dei videogiochi Activision Blizzard nel catalogo del Game Pass)? Fatecelo sapere con un commento.