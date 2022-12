Activision e Xbox, nuova vittoria per Microsoft: antitrust cilena approva l'acquisizione

Con la strada in salita negli USA per l'acquisizione di Activision in funzione della causa intentata a Microsoft dall'FTC, l'azienda di Redmond (e chi spera che l'affare vada in porto) può tirare un sospiro di sollievo leggendo la documentazione prodotta dall'ente antitrust del Cile per approvare l'accordo.

La Commissione Cilena della Fiscalia Nacional Economica ha infatti deciso di approvare nella Fase 1 l'operazione imbastita da Microsoft per acquisire il controllo di Activision, Blizzard e King. L'ente governativo cileno non si limita ad annunciare il proprio benestare a questo affare da circa 70 miliardi di dollari ma entra nel merito delle critiche avanzate da chi spera che l'accordo non vada in porto.

La Commissione della FNE cilena ritiene infatti di "escludere che l'affare tra Microsoft Corporation e Activision Blizzard Inc. possa ridurre sostanzialmente la concorrenza. Le due società svolgono attività negli stessi segmenti di mercato, ovvero lo sviluppo, la pubblicazione e la distribuzione di videogiochi. Operano su più livelli e in multipiattaforma, tanto su Xbox come su servizi come il Game Pass, di conseguenza le loro attività si sovrappongono sia orizzontalmente che verticalmente".

Dai risultati dell'istruttoria avviata dall'antitrust cilena emerge quindi che "il mercato dei videogiochi è molto dinamico e comprende un gran numero di concorrenti. Viene inoltre esclusiva l'eventualità che Microsoft possa cessare la distribuzione multipiattaforma di Call of Duty. Activision deve poi affrontare la pressione competitiva di attori come Electronic Arts, Take Two, Ubisoft ed Epic Games, Sony e Nintendo. La stessa rilevanza di Call of Duty in mercati come l'America Latina è inferiore rispetto ad altre regioni del mondo".

La FNE cilena ritiene inoltre di poter escludere degli stravolgimenti alle attuali 'gerarchie' delle aziende più influenti dell'industria dei videogiochi, per via del "numero non così elevato di consumatori che preferirebbero cambiare console a fronte di una strategia di blocco dei giochi Activision, verificato da un sondaggio effettuato con i consumatori cileni. Escludiamo anche degli stravolgimenti al mercato videoludico derivanti dall'ingresso dei giochi Activision Blizzard nel catalogo del Game Pass, poiché i giochi Activision non sono i più rilevanti in assoluto per i consumatori. Gli altri attori dell'industria, inoltre, offrono prodotti e servizi altamente differenziati, contribuendo a dare vita a un mercato che denota un notevole dinamismo sia su console che su PC, come si evince dalla posizione di leader tenuta da Steam".