Activision e Xbox, prima vittoria per Microsoft:l'antitrust saudita approva l'acquisizione

Si è appena conclusa una delle tappe più importanti del lungo percorso intrapreso da Microsoft per acquisire Activision Blizzard e tutte le sue proprietà intellettuali: l'antitrust dell'Arabia Saudita è infatti il primo ente a convalidare la proposta di acquisto avanzata dalla casa di Redmond.

Dalle pagine dei profili social di SaudiGAC, l'autorità di regolamentazione saudita chiamata a valutare i possibili rischi di monopolio derivanti dalla fusione tra Microsoft e Activision "dichiara di non avere obiezioni da muovere al completamento del processo di acquisizione e 'concentrazione economica'" dei capitali, delle proprietà intellettuali e delle attività commerciali di Microsoft Corporation e Activision Blizzard Inc.

L'ente antitrust saudita, quindi, ritiene che non ci siano gli elementi per bloccare la proposta d'acquisto da 70 miliardi di dollari avanzata da Microsoft alla dirigenza di Activision Blizzard per assumere il controllo dell'azienda con la precisa promessa di garantire un futuro multipiattaforma alle sue "IP più popolari", a cominciare ovviamente da quella di Call of Duty.

Stando alle informazioni raccolte e condivise dal boss di GamesIndustry.biz Christopher Dring in un recente editoriale su come procede l'acquisizione di Activision e cosa accadrà dopo, la bocciatura da parte di una sola delle autorità antitrust avrebbe potuto provocare un effetto a cascata sulle decisioni prese dagli altri organi chiamati a valutare questo affare multimiliardario. L'approvazione da parte dell'antitrust saudita, di riflesso, potrebbe perciò offrire a Microsoft la sponda per sostenere la propria causa davanti alle restanti autorità antitrust che stanno ancora esaminando i possibili rischi di monopolio legati all'ingresso di Activision Blizzard nella famiglia degli Xbox Game Studios.