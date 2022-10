Activision e Xbox: vuoi che l'affare vada in porto o venga bloccato? Dillo al CMA!

La nuova puntata della telenovela che sta avendo luogo per l'affare Microsoft-Activision da 70 miliardi di dollari coinvolge direttamente gli appassionati di videogiochi. Con una mossa a sorpresa, il CMA inglese chiede infatti al pubblico di esprimere un giudizio sulla fattibilità o sui rischi di questo accordo.

L'ente che regolamenta i mercati del Regno Unito spiega infatti che, a partire da oggi giovedì 20 ottobre, tutti gli appassionati di videogiochi possono rivolgersi direttamente all'antitrust inglese per esporre le proprie idee e valutazioni sull'affare che dovrebbe portare all'ingresso di Activision Blizzard nella famiglia Xbox.

Nel giungere alle proprie conclusioni (presumibilmente) entro la prima metà del 2023, la commissione britannica che sta esaminando i rischi di monopolio e danni alla concorrenza derivanti dall'accordo tra Microsoft e Activision terrà in considerazione anche le dichiarazioni dei videogiocatori.

Nella nota diramata dalla stessa CMA si legge infatti che "a questo punto invitiamo chiunque, compresi i membri del pubblico, a condividere le proprie opinioni con noi". Non sono chiare le tempistiche di questa iniziativa, di conseguenza invitiamo gli interessati a cogliere quanto prima questa opportunità per esprimere un proprio giudizio sul tema, offrendo così ulteriori elementi alla commissione che sta esaminando questo delicato caso. Sulle pagine del sito ufficiale del CMA trovate tutte le indicazioni per inviare una email all'indirizzo indicato dalla commissione per raccogliere i giudizi del pubblico.

Al termine dell'attuale fase, l'istruttoria avviata dal CMA proseguirà con l'acquisizione delle testimonianze e della nuova documentazione prodotta dalle parti in causa. Nel terzo e ultimo passaggio, l'antitrust britannica terrà audizioni con Microsoft e Activision Blizzard per esporre loro i risultati dell'istruttoria e, di conseguenza, l'esito sulla fattibilità di questo accordo.

