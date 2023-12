Activision Year in Review: dal matrimonio con Microsoft ai record di Candy Crush e Diablo

Tra gli assoluti protagonisti del 2023 videoludico che sta per concludersi troviamo Activision, Blizzard e King: il colosso statunitense ripercorre le emozioni degli ultimi dodici mesi con l'Activision Year in Review, un video che riassume tutti i risultati ottenuti dall'azienda guidata dal dimissionario Bobby Kotick.

Il percorso interattivo dipanato da Activision con il trailer che riprende le notizie più importanti del publisher e sviluppatore americano sintetizza i grandi successi delle IP Activision, Blizzard e King, per poi volgere lo sguardo al futuro (che è già presente) con il ricordo dell'avvenuto matrimonio con Microsoft, con l'azienda di Redmond che viene descritta nel video come "il nome più grande del gaming".

Spazio anche all'incredibile dato dei 5 miliardi di download di Candy Crush (solo a marzo erano di 3 miliardi!), alle vendite di lancio di Diablo 4 da record per un gioco Blizzard e alla non meno trascurabile statistica del nuovo record raggiunto da Call of Duty Modern Warfare 3 nel numero di ore di gioco fruite da ciascun utente.

Non manca poi il passaggio dedicato alla community con il ricordo del ritorno in presenza della BlizzCon, il grande seguito delle iniziative eSport di Activision, l'annuncio della più grande espansione di World of Warcraft, le classifiche scalate su mobile da Warcraft Rumble, Diablo Immortal e COD Mobile e, ultimo ma decisamente non per ordine di importanza, i 125.000 veterani assistiti e accompagnati in un nuovo percorso professionale con il programma Call of Duty Endowment.

Dal 2024, inoltre, i giochi Activision entreranno nel Game Pass, con tutte le conseguenze che possiamo facilmente intuire in termini di attrattiva esercitata dal servizio in abbonamento della casa di Redmond.