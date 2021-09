Actraiser Renaissance: grandi vendite per il classico anni '90, secondo il compositore

Il Nintendo Direct di settembre 2021 ha portato con sé un annuncio molto sorprendente: il ritorno di Actraiser su Nintendo Switch tramite l'edizione rimasterizzata Actraiser Renaissance. Si tratta di un particolare ibrido Action/Platform e gestionale realizzato da Quintet per Super Nintendo all'inizio degli anni '90.

Un ritorno inaspettato dato che il franchise è fermo dal 1993, anno in cui Actraiser 2 fece il suo debutto in Giappone e Stati Uniti per poi arrivare in Europa l'anno successivo. Oltre allo store digitale di Switch il gioco ha debuttato anche su PC, PS4 e dispositivi mobile, e stando alle dichiarazioni di Yuzo Koshiro, compositore delle musiche sia di Actraiser Renaissance che del gioco originale, il revival della serie per mano di Square-Enix ha ottenuto ottimi consensi da parte dei giocatori, che hanno acquistato in massa la nuova edizione di un apprezzato classico di 30 anni fa.

"Actraiser Renaissance ha raggiunto grandi vendite negli store online ed è al centro dei riflettori. Grazie mille", afferma Koshiro su Twitter augurandosi che questo sia un primo passo che "porti al ritorno del seguito e di altri capolavori di Quintet, che se lo meritano davvero". Il compositore si dice poi molto colpito dall'amore riservato dai fan verso Actraiser Renaissance, e che l'originale team della defunta Quintet sarebbe molto felice dell'accoglienza riservata al titolo.

Non è chiaro quanto Renaissance abbia effettivamente venduto finora, ma se per davvero i risultati commerciali sono andati oltre le aspettative, chissà se un domani anche Actraiser 2 non riceva lo stesso trattamento, per la gioia dei fan di lunga data.