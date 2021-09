Actraiser Renaissance: il ritorno di un classico degli anni '90, disponibile ora

A sorpresa durante il Nintendo Direct del 24 settembre Square Enix ha annunciato Actraiser Renaissance, edizione rimasterizzata di ActRaiser, action platform pubblicato da Enix e uscito su Super Nintendo nei primissimi anni '90.

Questa riedizione è disponibile ora su Nintendo Switch, PlayStation 4 (compatibile con PS5), PC (via Steam) e piattaforme mobile iPhone, iPad eAndroid. Actraiser Renaissance si presenta come un platform 2D che mescola elementi action con elementi da city buildier in una battaglia tra il bene e il male.

Oltre ad un comparto tecnico migliorato (esattamente come avvenuto con Ghost n Goblins Resurrection di Capcom) il nuovo Actraiser presenta anche una colonna sonora rimasterizzata composta dal leggendario musicista giapponese Yuzo Koshiro.

In apertura trovate il trailer di Actraiser Renaissance, il gioco è già disponibile sugli store digitali, nel momento in cui scriviamo solo in USA e Giappone, nelle prossime ore anche in Europa. Sicuramente una bella notizia per tutti coloro che hanno adorato l'originale su Super Nintendo, all'epoca il gioco ha riscosso un notevole successo tanto da generare anche un sequel (ActRaiser 2) purtroppo meno fortunato a livello commerciale e uscito nel 1993 solamente in Giappone e Stati Uniti.