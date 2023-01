Actvision x Microsoft, la FTC vuole influenzare l'UE: le accuse di Bloomberg

Mentre l'antitrust neozelandese rinvia per la quinta volta la sua decisione, l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft resta al centro delle attività degli organi di controllo di ogni parte del mondo.

Fino ad ora, infatti, nessuna delle grandi agenzie antitrust globali ha voluto pronunciarsi in modo definitivo sull'argomento. Nel frattempo, tuttavia, la Federal Trade Commission statunitense ha assunto una posizione estremamente rigida nei confronti dell'operazione commerciale annunciata da Microsoft lo scorso gennaio 2022. A dicembre, l'ente USA ha infatti deciso di citare in giudizio il colosso di Redmond, per approfondire l'eventuale ottenimento di posizione dominante nel mercato che potrebbe derivare dall'acquisizione di Activision Blizzard.

Ora, dalle colonne di Bloomberg, emerge una ricostruzione più precisa delle ragioni che potrebbero aver spinto la FTC a prendere all'improvviso tale decisione. Stando a quanto riportato dalla nota testata giornalistica, la Federal Trade Commission avrebbe citato Microsoft "ore dopo una telefonata tra gli uffici USA e dell'Unione Europea", volta a verificare le rispettive posizioni sulla materia. Ad affermarlo è una fonte anonima di Bloomberg, che prosegue raccontando come, preso atto delle forti divergenze e dell'intenzione della Commissione Europea di avviare delle negoziazioni con Microsoft, la FTC abbia così voluto inviare un preciso segnale all'antitrust UE.



Al momento, le indiscrezioni non sono state commentate né dalla FTC né dalla Commissione Europea, mentre si attendono i primi pareri ufficiali solamente ad aprile 2023.