Adam Smith su Baldur's Gate 3: 'abbiamo un debito enorme verso BioWare'

Nel corso di un'intervista ai microfoni di PC Gamer, il Lead Writer Adam Smith, che ha curato la sceneggiatura di Baldur's Gate 3, ha dichiarato che il successo dell'opera di Larian si deve anche al lavoro svolto da BioWare.

Nel riconoscere il peso dell'eredità ricevuta da coloro che lo hanno preceduto, Smith ha dichiarato di avere "un debito enorme" verso BioWare. Le tracce della versione di Baldur's Gate originale, infatti, hanno fatto da cartina di tornasole per tutto il suo mastodontico lavoro di scrittura.

"Ogni volta che vedo soddisfatto qualcuno che era anche vagamente associato ai giochi originali significa molto per me, perché abbiamo nei suoi confronti un debito enorme e speriamo di averlo reso orgoglioso. Se tra vent’anni qualcuno prendesse i nostri personaggi e ci facesse qualcosa, sarebbe fantastico. L'idea di vederli vivere così a lungo sembra meravigliosa."

Lo scrittore continua riferendo quanto ardua è stata l'impresa di proseguire un lavoro così complesso e già avviato, anche considerando l'ampia mole di fan di D&D che arrivavano compresi nel pacchetto. La paura di deluderli era dietro l'angolo e invece Baldur's Gate 3 si è dimostrato un enorme successo, come sappiamo.

Il team di sviluppo non è quindi rimasto schiacciato dall'ombra di BioWare, come inizialmente temeva, ma anzi è stato in grado d'imprimere una direzione ben precisa al gioco dopo anni di attento sviluppo. Sviluppo che non termina qui, dato che è già in programma una gigantesca patch.