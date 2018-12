Adams Ascend: un gioco promosso su Kickstarter, ambientato nelle "profondità dell'anima"

Su Kickstarter, ha fatto la sua comparsa un nuovo progetto videoludico. Intitolato Adam Ascends e sviluppato da Developer Parable Worlds, il gioco si presenta come "un'avventura soprannaturale in terza persona ambientata nelle profondità dell'anima".

Adam Ascends viene descritto come un gioco immersivo in un cui la componente narrativa ha forte rilevanza, all'interno del quale l'esplorazione e le nostre scelte influenzeranno lo sviluppo delle vicende: "Sceglierai di affrontare il mondo con la forza fisica o con poteri sovrannaturali? La scelta è tua. Quanto gioco è uno specchio dell'anima e di come le decisioni possono avere conseguenze sul mondo, ma, ancor più importante, sul tuo futuro. Scopri perchè e come sei giunto in una dimensione sconosciuta dall'infinito potenziale, ma, ancor di più, chi devi diventare per ritrovare la via di casa". Tra le piattaforme di pubblicazione viene indicato in primis il PC, seguono, legate ad obiettivi di raccolta fondi, Xbox One, Playstation 4 e Nintendo Switch. Il gioco viene indicato come, ad ora, completo al 50%, mentre la pubblicazione sarebbe fissata per il 2020.

Per chi tra voi fosse curioso di saperne di più, rimandiamo alla scheda Kickstarter di Adam Ascends. In apertura a questa news, potete inoltre visualizzare un primo trailer della versione pre-alpha del gioco, mentre in calce trovate alcune immagini. Cosa ve ne sembra, lo trovate integrante?