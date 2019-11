L'Adaptive Controller di Microsoft viene usato in America per aiutare i veterani di guerra

Il Washington Post riporta la notizia di una particolare collaborazione tra Microsoft e il dipartimento del governo americano che si occupa di tutelare i veterani di guerra. Protagonista di questa partnership è il controller adattivo di Xbox, utilizzato per aiutare il recupero dei soldati che hanno subito traumi fisici o psicologici.

I test si sono svolti presso il VA Medical Center sotto la supervisione di Larry Connell, 22 veterani hanno ricevuto l'Adaptive Controller e sono stati sottoposti a test di natura motoria e psicologica per monitorare eventuali miglioramenti alla loro vita con o senza il controller adattivo.

Secondo Connell: "l'Adaptive Controller potrebbe persino aiutare a diminuire il tasso di suicidi tra i veterani. Uno dei motivi per il quale queste persone scelgono il suicidio è legato all'isolamento ed alla mancanza del senso di unione e cameratismo alle quali sono state abituate per tutta la loro vita. Grazie a questo dispositivo però anche le persone con difficoltà motorie possono tenersi in contatto con altri ex soldati e questo contribuisce a migliorare il loro umore."

Larry Connell ha poi affermato la volontà di continuare a collaborare con Microsoft ed ha annunciato per l'occasione i National Veterans Wheelchair Games, competizione sportiva che si terrà nel 2020, evento sponsorizzato proprio dalla casa di Redmond.