Addio Akira Toriyama: i creatori di Dragon Quest e Final Fantasy ricordano il mangaka

Lo scorso primo marzo si è spento Akira Toriyama, iconico mangaka autore di Dragon Ball, Dr. Slump e Sand Land spesso coinvolto anche nel mondo videoludico: a lui si deve il character design di amatissimi giochi quali Chrono Trigger, Blue Dragon e soprattutto la serie di Dragon Quest.

Proprio Yuji Horii, papà di Dragon Quest, ha voluto ricordare l'artista scomparso a 68 anni attraverso un messaggio condiviso su Twitter/X dicendosi "sopraffatto dall'incredulità". Horii ha quindi ripercorso come è nata la collaborazione con Toriyama che ha dato un importantissimo contributo alla storia della serie di Dragon Quest: il game designer chiese al mangaka di collaborare assieme nella creazione del capitolo originale del 1986 sotto raccomandazione di Kazuhiko Torishiyama, editor di Shonen Jump. E' stato così l'inizio di una collaborazione proseguita per oltre tre decenni, con Toriyama che ha contribuito alla creazione di tanti personaggi iconici del franchise divenendo così uno dei più importanti sinonimi di Dragon Quest.

Non solo Horii: anche Hironobu Sakaguchi, creatore di Final Fantasy, ha voluto ricordare Toriyama. Nel corso del tempo i due hanno lavorato assieme durante lo sviluppo di Chrono Trigger e Blue Dragon, con Sakaguchi che ha voluto sottolineare quanto sia stato per lui importante il rapporto lavorativo con il fumettista: "Toriyama mi ha insegnato cosa significa essere un professionista e qual è il significato di 'lavoro', e l'ho sempre profondamente rispettato dal profondo del cuore. Prego che la sua anima possa riposare in pace".

Sand Land ispirato al manga di Akira Toriyama è in uscita su PC, Xbox Series X/S e console PlayStation il 26 aprile 2024, e per tanti fan sarà l'occasione per celebrare ulteriormente l'indimenticabile artista.