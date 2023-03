Addio a Battlefield 1943, Bad Company e Mirror's Edge: EA annuncia il delisting

Dopo aver mandato in brodo di giuggiole i patiti di avventure sci-fi con lo Story Trailer di Star Wars Jedi Survivor, Electronic Arts ci informa di essere in procinto di rimuovere da tutti gli store digitali diversi videogiochi del suo (non troppo) recente passato.

Dalle colonne del supporto ufficiale di EA, il publisher e sviluppatore statunitense spiega che a partire dal 28 aprile 2023 non sarà più possibile acquistare in nessuno store le versioni digitali di videogiochi come Battlefield 1943, Battlefield Bad Company, Bad Company 2 e Mirror's Edge.

Al delisting dalle vetrine digitali su PC e console farà seguito la chiusura di ogni attività multiplayer, con lo spegnimento dei server dei videogiochi in questione che avverrà l'8 dicembre 2023. Oltre tale data, tutti coloro che avranno acquistato una copia di Bad Company 1 e 2 o Mirror's Edge avranno comunque modo di accedere alle funzionalità offline, come la campagna principale.

Nell'annunciare l'addio a Bad Company, a BF1943 e a Mirror's Edge, EA spiega che "questi titoli continueranno a occupare un posto speciale nel nostro cuore, ma non vediamo l'ora di creare nuovi ricordi insieme a voi mentre spostiamo la nostra attenzione verso le esperienze attuali e future di Battlefield".

