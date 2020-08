Addio Black Panther: l'industria videoludica saluta Chadwick Boseman

Non ci siamo ancora ripresi dalla sconcertante notizia arrivata questa mattina: Chadwick Boseman, attore celebre per Da 5 Bloods di Spike Lee e per aver interpretato Black Panther nelle pellicole del Marvel Cinematic Universe, ci ha lasciati all'età di 43 anni a causa di un cancro al colon, che gli era stato diagnosticato ben quattro anni fa.

La morte dell'attore non ha lasciato indifferenti neppure le principali personalità dell'industria videoludica, che hanno utilizzato i propri canali social per dedicargli un ultimo saluto. Tra i primi a far sentire la propria voce è stato Cory Barlog, director di God of War, che ha scritto: "Questo è davvero triste. Rest in Power", frase che in molti hanno speso per salutare anche George Floyd, in tempi molto recenti. Uno dei suoi colleghi presso Santa Monica Studio, l'artista Raf Grassetti, nel tentativo di elaborare il lutto ha trascorso le ultime ore realizzando un disegno di Black Panther, che potete ammirare in calce assieme a tutti gli altri messaggi.

Obsidian e Xbox hanno condiviso un semplice, ma incredibilmente efficace "Wakanda per sempre", mentre più elaborato è stato il pensiero di Ed Boon, responsabile della serie Mortal Kombat: "Come Christopher Reeve, Chadwick Boseman è stato uno dei pochi attori che non solo hanno interpretato un personaggio, ma lo hanno pure RIDEFINITO".

Troy Baker, doppiatore di Joel nel recente The Last of Us Part 2 e tantissimi altri personaggi iconici, ha scritto: "L'impatto, lo stoicismo e il dolore scaturiti sulla scia della sua scomparsa sono un meraviglioso epitaffio. Wakanda per sempre. Rest in Power, Chadwick Boseman". David Hayter, che ha interpretato Snake in Metal Gear Solid, ha affermato: "Che fantastico uomo, è stato d'ispirazione. Troppo, troppo tragico". Il pensiero dell'ex dirigente Sony Shawn Layden, probabilmente, è comune a molti di noi: "Proprio quando pensavi che quest'anno non potesse andare peggio di così". Siamo sicuri che nelle prossime ore arriveranno molti altri messaggi di saluto.