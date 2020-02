Addio al creatore del Konami Code: è morto Kazuhisa Hashimoto

I cheat code, i codici che sbloccavano dei bonus segreti all'interno di un videogioco, oggi sono praticamente scomparsi dal panorama videoludico, ma negli anni '80 e '90 avevano una grandissima importanza. Si trattava di piccole curiosità o sfizioserie inserite dai programmatori, che i giocatori si divertivano a trovare.

A volte servivano anche per superare un livello particolarmente ostico, ottenendo magari proiettili o salute infinita, altre erano per puro divertimento e magari alteravano la forma o la grandezza del personaggio in gioco, insomma avevano tante funzionalità.

Uno dei codici più famosi è senza dubbio il Konami Code. Lo avrete inserito sicuramente almeno una volta nella vita: su, su, giù, giù, sinistra, destra, sinistra, destra, B, A, ed eventualmente Start. Stando a quanto si racconta, il codice venne creato da Kazuhisa Hashimoto, che stava lavorando su Gradius, ma trovava il gioco troppo difficile per essere completato durante i test, e così aveva inserito un "aiuto" inserendo tale codice, che però è rimasto accidentalmente nella versione completa del videogame.

Quando fu scoperto diventò una sorta di meme, come lo definiremmo ora, ed è stato poi ripreso da tantissimi altri giochi, anche non di proprietà di Konami, o addirittura a prodotti estranei al mondo videoludico, come semplice "omaggio". Per citare uno degli ultimi in ordine di tempo, il Konami Code era impresso sul Controller di Stadia, ma addirittura il sito della Banca del Canada aveva un easter egg attivabile col Codice Konami.

Oggi l'industria videoludica è orfana dell'autore del leggendario codice: l'ex compositore di Konami Yuji Takenouchi ha dato su Twitter la notizia della morte di Hashimoto.

La sua eredità vivrà per sempre in un semplice, ma indimenticabile, codice di gioco.