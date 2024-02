Addio Deus Ex 3: il caustico post del doppiatore di Adam Jensen sullo stato dell'industria

Dopo essersi preso qualche giorno di tempo per riflettere sulla cancellazione di Deus Ex 3 da parte di Embracer, il doppiatore di Adam Jensen Elias Toufexis ha deciso di riaffacciarsi sui social per salutare idealmente il suo personaggio e fornire un suo parere sulle difficoltà affrontate dall'industria videoludica.

Il doppiatore dell'eroe interpretato dai giocatori di Deus Ex Human Revolution e Manking Divided prende spunto proprio dall'addio a Deus Ex 3, e dall'attuale crisi dei tripla A e dell'industria videoludica in generale, per spiegare su Twitter/X che "Deus Ex è stato cancellato. Anche altro enorme videogioco che stavo doppiando e dirigento è stato cancellato, e un terzo gioco a cui stavo collaborando è stato stravolto ed è ripartito da zero in mano a un team completamente nuovo. Il mondo dei videogiochi sembra una zona disastrata in questo momento".

Ad accompagnare questo caustico post sull'attuale stato dell'industria videoludica troviamo poi un messaggio, dai toni decisamente più concilianti, con cui Toufexis si rivolge direttamente alla community per riferire che "per quanto riguarda Adam Jensen, per ora devo salutarlo ma spero che questo saluto non si trasformi in un addio. Forse qualcuno comprerà la licenza di Deus Ex, magari c'è chi si prenderà la briga di finire il gioco che è stato appena bloccato oppure ci sarà qualcuno che vorrà farne una serie animata o televisiva, chi può dirlo. Elon Musk ha sempre detto di essere un grande fan di Deus Ex, e penso proprio che abbia i soldi per risolvere la cosa. Qualcuno lo contatti e gli chieda se vuole occuparsene!".

Il doppiatore di Adam Jensen sottolinea inoltre come la cancellazione di Deus Ex 3, nonostante la sua mancata partecipazione al progetto, lo renda "ancora più arrabbiato perché i miei amici di Eidos Montreal sono stati licenziati. Le aziende videoludiche si trovano in una situazione molto strana in questo momento, spero davvero che i problemi si risolvano presto".