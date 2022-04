Addio E3 ma Microsoft conferma Xbox & Bethesda Games Showcase, ecco la data

L'E3 2022 è stato cancellato ma questo non vuol dire che gli appuntamenti classici del periodo non si terranno. Ad aprire le danze in periodo E3 sarà Microsoft, la casa di Redmond ha appena annunciato Xbox & Bethesda Games Showcase.

L'evento si terrà il 12 giugno alle 19:00 ora italiana e sarà l'occasione per mostrare al pubblico i nuovo giochi Microsoft, Bethesda, Zenimax e dei partner Xbox in giro per il mondo, con titoli di sviluppatori indipendenti ed editori di terze parti. Microsoft fa sapere che durante lo show vedremo in azione tanti giochi in arrivo sull'ecosistema Xbox, tra cui nuovi giochi per Game Pass su console e PC.

Nessun gioco è stato confermato direttamente ma probabilmente assisteremo alla presentazione di titoli come Starfield, Redfall e altri progetti in uscita entro la fine dell'anno su Xbox One, Xbox Series X/S e PC, spazio probabilmente anche a qualche titolo della lineup 2023 (e oltre?) come Perfect Dark e Avowed di Obsidian, sicuramente non mancheranno le sorprese sia da parte di Xbox che degli studi Bethesda.

Appuntamento quindi al 12 giugno alle 19:00 per Xbox & Bethesda Games Showcase, noi seguiremo l'evento in diretta su Twitch e vi accompagneremo durante lo show con commenti e impressioni sugli annunci per Xbox, PC e Game Pass.