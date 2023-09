Addio FIFA, benvenuto EA Sports FC 24: rimossi dagli store tutti i giochi della serie!

Era solo questione di tempo. In ragione del divorzio tra Electronic Arts e FIFA, e del lancio di EA Sports FC 24, il publisher e sviluppatore americano decide di rimuovere tutti i precedenti videogiochi della serie dagli store digitali.

Nel momento in cui scriviamo, su PlayStation Store non è più possibile acquistare FIFA 23 e tutti i capitoli passati del simulatore calcistico di EA: le uniche 'testimonianze dell'esistenza' degli episodi precedenti del simulatore targato EA Sports sono rappresentate dalle schede per l'acquisto dei pacchetti e dei Punti FIFA Ultimate Team, ma non sappiamo se (e quando) è prevista la rimozione dagli store anche di questi contenuti aggiuntivi.

Anche su Microsoft Store assistiamo alla scomparsa di tutte le opzioni di acquisto per i passati capitoli di FIFA, anche se nel caso del negozio digitale della casa di Redmond è ancora possibile consultare le 'vecchie' schede di FIFA 23 e dei titoli passati della serie, ma solo ed esclusivamente in virtù della presenza dei giochi in questione nel catalogo degli abbonati a EA Play o Xbox Game Pass Ultimate.

Si consuma così lo strappo definitivo tra Electronic Arts e la licenza di FIFA, un divorzio che si rifletterà, d'ora in avanti, nel cambio di nome dell'IP in EA Sports FC, già a cominciare dal nuovo capitolo con gli aggiornamenti delle rose alla Stagione 2023/2024 e le novità di gameplay promesse dagli sviluppatori. A tal proposito, vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra analisi di EA Sports FC 24 prima della recensione.