Addio First Contact Entertainment: gli autori di Firewall per VR chiudono i battenti

E dopo la chiusura di Free Radical per volere di Embracer Group, l'industria videoludica deve purtroppo dire addio a un'ulteriore azienda: First Contact Entertainment annuncia ufficialmente la conclusione di tutte le sue attività dopo 8 anni di onorato servizio.

Specializzata in produzioni VR e nota per i brand di Firewall e Solaris Offworld Combat, la compagnia ha spiegato in un comunicato i motivi dietro la sua chiusura, legato principalmente alla scarsa popolarità a livello globale della realtà virtuale ed al conseguente limitato supporto che l'industria offre a questo tipo di produzioni.

"Dopo quasi 8 anni di lavoro con il team più incredibile che ci possa essere, ci dispiace così tanto annunciare la chiusura di First Contact Entertainment entro la fine dell'anno. La mancanza di supporto per la realtà virtuale all'interno dell'industria ha infine avuto le sue conseguenze. Come sviluppatori di giochi VR Tripla A non siamo assolutamente in grado di sostenere le spese necessarie per andare avanti. Siamo un team di innovatori senza paura desiderosi di spingere ai loro limiti le nuove tecnologie. Siamo estremamente fieri del nostro team e grati ai nostri investitori, partner e ovviamente alla nostra community di appassionati giocatori. E' stato un bel viaggio e vi ringraziamo", questa la dichiarazione di First Contact Entertainment in merito alla propria chiusura.

L'ultimo gioco pubblicato dalla software house è stato Firewall Ultra per PlayStation VR2, disponibile dallo scorso 24 agosto, ed erano già stati avviati i lavori su un nuovo episodio di Solaris. Nuovo gioco che, a questo punto, non vedrà mai la luce.