Addio a Fortnite Battaglia Reale: i giocatori competitivi Poach e Rhux lasciano il titolo

Mentre iniziano a diffondersi le prime voci di corridoio sulla volontà di Epic Games di festeggiare la conclusione della Stagione 2 con l'organizzazione dell'evento Doomsday in Fortnite Battaglia Reale, giungono notizie sul fronte competitivo.

Pare infatti che due giocatori professionisti attivi sul battle royale abbiano preso la decisione definitiva di abbandonare il celebre titolo free to play. Tra questi troviamo Poach, il quale ha comunicato ufficialmente il proprio addio a Forntite: Battaglia Reale tramite un messaggio affidato alle pagine del suo account Twitter ufficiale. Al suo interno rende noto che il titolo Epic Games ormai non lo diverte più da diverso tempo, cosa che influisce sulla frequenza dei suo appuntamenti streaming. Nel prossimo futuro, quindi non si dedicherà più a Fortnite, ma sposterà la propria attenzione su Valorant, il nuovo gioco di Riot Games di cui il nostro Giovanni Calgaro ha diffusamente discusso nel suo recente provato di Valorant.



Sembra muovere verso una decisione simile anche un altro protagonista della scena competitiva di Fortnite Battaglia Reale: Rhux. In evidenza sul suo account Twitter ufficiale, troviamo infatti un cinguettio contenente una breve clip del free to play, a cui si accompagna il seguente messaggio: "Alle persone a cui interessa, non sto giocando a Fortnite da mesi: 1) Fortnite non è divertente; 2) La mira assistita non è competitivo. È tutto".