Addio a Ghost Recon Frontline e Splinter Cell VR: Ubisoft blocca lo sviluppo

A margine dell'ultimo report finanziario che ha fatto da sfondo al rinvio di Avatar Frontiers of Pandora, Ubisoft ha confermato di aver bloccato a tempo indeterminato lo sviluppo di Ghost Recon Frontline, Splinter Cell VR e di altri due giochi che non sono mai stati annunciati.

A sorprendere maggiormente gli appassionati è ovviamente la conferma del blocco dei lavori su Ghost Recon Frontline, l'ambizioso sparatutto battle royale con sfide PvE a cui partecipare all'interno di lobby multiplayer da 102 giocatori: la chiusura del progetto dello spin-off di Ghost Recon (non più) in sviluppo presso Ubisoft Bucarest, infatti, è avvenuta prima del lancio del titolo o anche solo di una versione in beta testing aperta al pubblico. A determinare la fine prematura di questo sparatutto a vocazione multiplayer dovrebbero essere state anche le aspre critiche mosse dai partecipanti alla rumoreggiata Closed Beta di Ghost Recon Frontline.

Nel report finanziario di Ubisoft spicca anche l'assenza di Splinter Cell VR: l'esperienza in Realtà Virtuale ambientata nell'universo thrilling del compianto Tom Clancy non vedrà la luce dei negozi e, con essa, anche altri due videogiochi non svelati dal colosso francese. La chiusura di questo progetto, ad ogni modo, non interessa Splinter Cell Remake, il cui sviluppo è in corso ma senza alcuna indicazione sulla finestra di lancio.

Il CFO Frederick Duguet, a tal proposito, spiega che le cancellazioni di questi titoli consentiranno all'azienda transalpina di massimizzare i propri sforzi sulle IP e sui videogiochi più richiesti dalla community e, soprattutto, di "concentrarsi ancor di più sulle nostre maggiori opportunità di sviluppo".