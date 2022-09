Addio Google Stadia: quali giochi rischiano di sparire per sempre?

La chiusura definitiva di Google Stadia, fissata per il 18 gennaio 2023, porrà fine alla piattaforma in streaming del colosso di Mountain View dopo 4 anni di servizio. Già da adesso non è più possibile acquistare nuovi giochi, e come se non bastasse c'è un altro problema da tenere in conto.

Con la fine di Stadia, infatti, alcuni giochi in esclusiva rischiano di andare persi per sempre. La lista in verità non è particolarmente corposa e non si tratta di produzioni di primo piano, ma in ogni caso può comunque rivelarsi un danno sia per i loro sviluppatori, sia per chi questi giochi li ha apprezzati. Ecco di seguito l'elenco completo:

GYLT

Hello Engineer

Outcasters

Pac-Man Mega Tunnel Battle

PixelJunk Raiders

Tra questi spiccano in particolare Pac-Man Mega Tunnel Battle e PixelJunk Raiders, trattandosi di titoli appartenenti a serie piuttosto note e popolari tra i giocatori. Rischiano di scomparire nel nulla anche l'horror shooter GYLT ed il party game Outcasters, oltre allo spin-off della serie Hello Neighbor. Nulla ovviamente esclude che questi cinque titoli possano essere pubblicati dai loro autori sulle altre piattaforme in commercio, ma per il momento il loro destino rimane profondamente incerto.

La fine del sistema in streaming si trascina inoltre anche alcune controversie: sembra infatti che i dipendenti hanno saputo della chiusura di Stadia poco prima dell'annuncio ufficiale. E non solo loro, dato che persino alcuni sviluppatori third party non sapevano della fine di Stadia, venendo a conoscenza della brutta notizia pochissimo tempo prima o addirittura scoprendolo direttamente dai canali social e dai portali d'informazione.