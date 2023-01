Addio a Google Stadia, ma non al controller: l'update per il Bluetooth è disponibile

In virtù della preannunciata chiusura dei battenti di Google Stadia, il colosso di Mountain View rende disponibile l'aggiornamento per il controller che ne consente l'utilizzo tramite Bluetooth come pad generico.

La pagina aperta per l'occasione dall'azienda statunitense esorta i possessori del controller Stadia ad attivare la modalità Bluetooth per "continuare a giocare in modalità wireless sui tuoi dispositivi e servizi preferiti dopo la chiusura del servizio offerto da Google Stadia".

L'attivazione di questa modalità, precisa Big G, è definitiva: una volta effettuata l'installazione dei file di aggiornamento accessibili dalla pagina di cui sopra, il controller non potrà essere più utilizzato in Wi-Fi su Stadia. Poco male, considerando che mancano davvero poche ore alla dismissione del servizio in game streaming (prevista per mercoledì 18 gennaio) che, nelle intenzioni della compagnia americana, avrebbe dovuto rivoluzionare l'industria dell'intrattenimento digitale.

L'update in questione potrà essere effettuato entro e non oltre la data del 31 dicembre 2023. Google ricorda inoltre come non tutti i dispositivi Bluetooth sono uguali, pertanto la compatibilità con il controller Stadia potrebbe variare in funzione dell'utilizzo, da parte di quest'ultimo, di una connessione Bluetooth Low Latency. Tra le funzionalità inaccessibili in modalità Bluetooth segnalate da Google troviamo ad esempio l'audio passthrough.

In calce alla notizia trovate il link alla pagina aperta da Google per effettuare l'aggiornamento del controller Stadia che ne consente l'utilizzo in Bluetooth come pad generico. Nel caso ve lo foste perso, vi consigliamo di leggere il nostro speciale sulla chiusura di Google Stadia.