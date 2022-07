Addio Intellivision Amico? Il marchio è stato abbandonato

Doveva essere la console che avrebbe riportato in auge il brand Intellivision, ma adesso, dopo continui rinvii ed incertezze, potrebbe non vedere mai la luce. La storia dell'Intellivision Amico sembra essere giunta al capolinea, nonostante la piattaforma non abbia nemmeno mai visto la luce finora.

Segnali in tal senso arrivano dallo stesso marchio "Intellivision Amico", che sarebbe stato abbandonato in via definitiva in data 20 giugno 2022. Intellivision Entertainment non ha ancora fornito nessun commento ufficiale sullo status della sua console, ma a questo punto potrebbe essere solo questione di poco tempo. E non si tratterebbe in caso di una grossa sorpresa, considerato il flop della raccolta fondi per Intellivision Amico dello scorso marzo.

Il marchio sarebbe stato abbandonato per mancanza di utilizzo, in quanto la compagnia, dopo averlo registrato per la prima volta nel 2018, non lo avrebbe mai sfruttato appieno a causa della mancata pubblicazione della piattaforma. Gli avvocati di Intellivision non avrebbero compilato una dichiarazione d'uso in tempo, da qui dunque l'abbandono del marchio.

Non è da escludere che sia stata la stessa Intellivision a chiedere ai propri legali di non procedere con il rinnovo, come a voler mettere la parola "fine" ad un progetto partito sotto buoni auspici ma andato incontro a numerose problematiche nel giro di poco tempo. All'inizio del 2022 era inoltre emerso come Intellivision Entertainment avesse liquidità solo fino a luglio, rendendo quindi sempre più difficile la pubblicazione della console. E così, l'Intellivision sembra davvero destinato a rimanere nell'album dei ricordi.