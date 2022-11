Addio a Kevin Conroy: i fan di Batman Arkham lo ricordano con un video tributo

La straziante notizia della morte di Kevin Conroy, doppiatore storico di Batman, ha scosso tutti gli appassionati del supereroe DC e non solo. I curatori di un fansite decidono quindi di realizzare un toccante video in omaggio al lavoro svolto da Conroy doppiando il Cavaliere Oscuro nella serie di Batman Arkham.

I gestori della fansite Batman Arkham Videos, uno dei più sequiti tra quelli dedicati alla saga videoludica di Rocksteady, hanno reso omaggio a Conroy con un filmato che alterna spezzoni di gameplay (e filmati in cinematica tratti dai giochi della serie) a sequenze in sala di doppiaggio che ritraggono l'uomo che, sin dal 1992, ha prestato la propria voce a Bruce Wayne.

Oltre alla sua partecipazione attiva nello sviluppo e nella caratterizzazione del personaggio della saga di Batman Arkham, Conroy ha interpretato l'Uomo Pipistrello nella serie animata e, per rimanere nell'ambito puramente videoludico, nei picchiaduro Injustice Gods Among Us e Injustice 2.

Oltre ai fan di Batman Arkham e al loro video tributo (lo trovate nel tweet in calce alla notizia), in tanti hanno voluto ricordare l'iconico doppiatore di Batman e unirsi al cordoglio per la sua scomparsa con iniziative che stanno coinvolgendo numerose personalità del settore (come l'addio a Conroy della doppiatrice di Batgirl, Diane Pershing) e l'intera community.