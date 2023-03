Addio Lemnis Gate: il peculiare FPS a turni si prepara alla chiusura definitiva

La già lunghissima lista di giochi in procinto di chiudere o cancellati nei primi mesi del 2023 si è appena arricchita con un nuovo nome, visto che Lemnis Gate si prepara a chiudere i battenti.

Sulle pagine di Steam è stato pubblicato da parte di Ratloop Games Canada e Frontier Foundry un lungo messaggio attraverso il quale le due azienda hanno ringraziato la community di giocatori e hanno confermato l'imminente chiusura del gioco.

Stando alla dichiarazione degli sviluppatori, il gioco verrà rimosso da tutti gli store digitali (Steam, PlayStation Store e Microsoft Store) a partire dal prossimo 11 aprile 2023, ma la chiusura dei server è fissata all'11 luglio 2023. Dopo questa data, il gioco si potrà comunque avviare su console e si potrà giocare in locale o avviare la modalità allenamento. Chi ha invece acquistato la versione PC, non potrà più nemmeno lanciare l'applicazione.

Sembra quindi evidente che, almeno in questo caso, il debutto sin dal day one nel catalogo di Xbox Game Pass non abbia contribuito al successo del titolo, di cui ormai non se ne parlava dalla settimana di lancio. La totale assenza di informazioni in merito al supporto post-lancio rappresentava ormai da tempo un chiaro indizio dello scarso interesse dei videogiocatori nei confronti del titolo.

Chi volesse saperne di più sul gioco, magari perché vuole provarlo prima della chiusura definitiva, può dare un'occhiata alla nostra recensione di Lemnis Gate in versione PlayStation 5.